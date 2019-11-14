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ABD’li gazeteciden bomba kulis: Tam o anda bana döndü ve…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sabah yazarı Hilal Kaplan'a sorduğu soru gerek Türk gerek dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Toplantı sırasında Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yanındaki gazeteciye söylediği bir söz de Türkiye'de basın özgürlüğünün hal-i pürmelalini gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
10:38 -
Haberler Dünya
ABD’li gazeteciden bomba kulis: Tam o anda bana döndü ve…

ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin ardından soru-cevap bölümüne geçildiğinde, “Sadece dost canlısı gazeteciler” diyerek soru için Erdoğan'dan bir gazeteciyi seçmesini istedi.

Amerikan ABC News kanalının Beyaz Saray Baş Muhabiri Jonathan Karl, tam bu sırada toplantı salonunda yaşanan bir gelişmeyi aktardı.

Karl, Türkiye ile ilgili tüm gelişmelere müdahil olan ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da da görüşen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın tam o anda kendisine dönüp, “Zaten başka türlüsü de kalmadı” dediğini iddia etti.

Basın toplantısında Trump, hükümete yakın Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın Türkiye’nin resmi pozisyonunu anlatarak sorduğu uzunca sorunun ardından “Haber yaptığınıza emin misiniz?” karşılığını verdi.

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ABD beyaz Beyaz Saray bomba Cumhurbaşkanı Donald Trump Dünya Haber söz TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 10:50 14.11.2019
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