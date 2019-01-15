Çin çığır açacak gelişmeyi böyle duyurdu… Ay’da ilk filizler!

Ay'ın karanlık yüzüne inerek uluslararası kamuoyunun dikkatini toplayan Çin'in Chang'e-4 uzay aracından heyecan verici haberler geldi. Görev kapsamında Ay'a götürülen pamuk tohumları filiz verdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang’e-4 uzay aracı tarafından Ay’a götürülen pamuk tohumlarının filiz verdiğini açıkladı. Bu, Ay’da ilk kez biyolojik bir maddenin büyümesi anlamına geliyor ve insanlığın uzay yolculuğu için büyük önem taşıyor.

Chang’e 4 adlı insansız uzay aracı, Ay’ın güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere “karanlık yüz” olarak bilinen bölgeye 3 Ocak’ta başarıyla iniş yapmıştı.

Bugüne dek uzay araçları Ay’ın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de Chang’e 4’e dek hiçbir uzay aracı buraya inmedi.

MARS İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Araç, bölgenin jeolojik yapısını inceleyecek aletler yanında, pamuk ve patates tohumu, maya ve meyve sineği yumurtaları taşıyordu. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bitki yetiştiriliyor ancak daha önce Ay’da hiç bitki yetiştirilmemişti.

Ay’da sağlıklı bitkiler yetiştirilebilmesi, uzun vadeli uzay görevlerinin ayrılmaz bir parçası olacak. Eğer Ay’dan başarılı şekilde hasat alınabilirse astronotlar Mars görevlerinde yiyecek tedariği için Dünya’ya geri dönmek zorunda kalmayacak.

Bitkiler uzay aracının içinde kapalı bir kutunun içinde yetiştiriliyor. Kutunun içinde yapay ve kendi kendine sürebilen bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı People’s Daily, filizlenmiş tohumların fotoğrafını “İnsanlığın Ay’dak ilk biyolojik deneyinin sonucu” mesajıyla Twitter’dan paylaştı.