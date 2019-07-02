Dünyayı meraklandıran gelişme!

İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'a acil olarak çağrıldı. Pence'in New Hampshire eyaletine bağlı Manchester kentinde bir programı vardı. İddiaya göre; Pence'in uçağı acil durum gerekçesiyle havada dönerek başkent Washington'a hareket etti.

Bu gelişmeyle hemen hemen aynı zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planlanan programını iptal ederek, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu acil toplantıya çağırdı. İkili arasındaki toplantının Rus deniz altısında çıkan yangın sonrası 14 Rus askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olduğu düşünlüyor.

AB’DE ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI PLANLIYOR

Akabinde Avrupa Birliği içinde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirileceği öne sürüldü. Ancak bahsi geçen bazı birimlerin AB içinde bulunmayışı bu iddiaya yönelik kuşku doğuruyor.

Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk’ın Twitter’dan bir saat önce yaptığı “Gittikçe daha çok yaklaşıyor…”paylaşımı ise kafaları daha çok karıştırdı. Tusk’ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra AB Komisyon Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursuala Von Der Leyen’in atandığı duyuruldu.