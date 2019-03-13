İran’dan Suudi Arabistan’a suçlama: Dolarlar şüpheli faaliyetlere gidiyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Urumiye kentinde düzenlenen bir törende konuşan Şemhani, isim vermeden Suudi Arabistan’ı şüpheli nükleer projeler yürütmekle suçladı.
Şemhani, “Bölgedeki bazı ülkeler petro-dolarlarını dünyanın güvenliğini tehdit edebilecek şüpheli nükleer faaliyetlere harcıyor” ifadelerini kullandı.
Söz konusu faaliyetlerin beraberinde bölgesel ve küresel tehditler getireceği uyarısında bulunan Şemhani, İran’ın yeni tehditler ışığında savunma stratejisini gözden geçirebileceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, nükleer güç geliştiricisi firmalarla 12 Şubat’ta yaptığı toplantıda, Suudi Arabistan’a nükleer teknoloji transferi yapılmasını görüşmüştü.
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