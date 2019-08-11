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İtalyan liderden Hollywood yıldızına zehir zemberek sözler

Dünyaca ünlü aktör Richard Gere önceki gün Akdeniz'e giderek mültecilere yardım eli uzatan bir STK'ya destek vermişti. Mültecilere erzak dağıtan ünlü oyuncuya yanıt İtalyan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den geldi. Aşırı sağcı olan Salvini, "Mültecileri Hollywood'daki villana götürsene" dedi.

Sozcu.com.tr
14:31 -
Haberler Dünya
İtalyan liderden Hollywood yıldızına zehir zemberek sözler

İtalya’da aşırı sağcı Lega Partisi’nin lideri olan ve aynı zamanda ülkenin başbakan yardımcılığı ve içişleri bakanlığı görevlerini de üstelenen Matteo Salvini, önceki gün bir sivil toplum kuruluşuna yardım eden dünyaca ünlü aktör Richard Gere hakkında çok sert ifadeler kullandı.

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İspanyol Opean Arms isimli STK’ya ait gemiyle mültecilere erzak dağıtan Gere, Cuma günü Salvini ve hükümetini suçlamıştı. Gere, İtalyan hükümetinin mültecileri şeytanlaştırdığını söylemişti. Buna yanıt bugün Salvini’den geldi. Mültecilerin İtalya’ya getirilmesini zorlaştıracak hamleler yapan Salvini, “Bu bonkör milyonerin mülteciler konusundaki endişelerini dile getirmesinden dolayı çok memnunuz, ona teşekkür ederiz. O mültecilerin hepsini özel uçağına alarak Hollywood’a götürebilir. Onlara malikanesinde bakar. Teşekkür ederiz Richard!” ifadesini kullandı.

Son güncelleme: android-time 14:35 11.08.2019
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