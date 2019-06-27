Merkel yine korkuttu… Haftalar sonra yine titreme krizine girdi

Sadece Almanya değil Avrupa ve hatta dünya siyasetini de son yıllarda domine eden Almanya Başbakanı Angela Merkel korkutmaya devam ediyor… Geçen haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte katıldığı resmi törende istemsizce titreyen ve uluslararası basının gündemine düşen Angela Merkel bugün yine titredi.

Zelenskiy ile birlikteyken titreme krizine giren Merkel hakkında, “Susuz kaldığı için rahatsızlandı, şimdi iyi” açıklaması yapılmıştı. Fakat bugün de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile birlikte katıldığı bir toplantı sırasında Merkel yine kriz geçirdi. Gelecek ay 65 yaşına basacak olan Merkel’in o anları kameraya yansıdı.

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Sanki dengesiz bir zeminde duruyormuş gibi titreyen Merkel, bu durumun belli olmaması için ellerini ve kollarını sürekli hareket ettirdi.

Merkel’in gergin olması dikkat çekerken bu sırada sadece Almanya Cumhurbaşkanı’nın önündeki kürsüsünde duran su bardağına odaklandığı görüldü.

Kısa bir süre sonra Merkel’in yanındakiler başbakana bir bardak su verdi. Merkel’in sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Merkel’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da son görüntülerin ardından hemen geldi.

Merkel’in sözcüsü, “Şansölye’nin sağlık durumu iyi ve bugün yeni adalet bakanının yemin törenine katılacaktır. Daha sonra da Alman hükümetinin A340 tipi uçağıyla Japonya’daki G20 Zirvesi’ne katılacaktır” ifadesini kullandı.