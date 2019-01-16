Ölümcül oyun! Derin dondurucuda feci son!

ABD basını üç çocuğun feci şekilde can vermesini konuşuyor. Oyun için eski bir derin dondurucunun içine giren çocuklar, dışarı çıkamayarak havasızlıktan öldü.

Florida eyaletinde yaşanan olayda bir, dört ve altı yaşındaki çocukların dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor. Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı. Polis, cinayetten şüphelenilmediğini ifade etti.

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak’taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.

Suwannee Emniyet Müdürü Sam St John’a göre olay sırasında çocuklara, dört yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu. Tuvalete gittiği belirtilen kadın döndüğünde çocukların ortada olmadığını fark edince, gece mesaisine gitmeden önce uyuyan büyükanneyi uyandırdı.

Evi arayan ve komşularına soran kadınlar daha sonra çocukları bahçedeki derin dondurucunun içinde buldu. Nefes almadıkları belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.