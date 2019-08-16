Örümcek Adam Hong Kong’da… ‘Barış’ için tırmandı!

Dünyanın pek çok yüksek binasına tırmanan 57 yaşındaki Robert, Hong Kong ve Çin bayraklarının ve iki sıkışan elin yer aldığı bir pankartı gökdelene astı.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, tırmanışın öncesinde basın açıklaması yapan Robert, Hong Kong halkı ve hükümetine ‘barış ve çözüm’ istediğini söyledi. “Aradaki soğukluğu biraz olsun giderebilir, yüzlerde bir gülümseme oluşturabilirim” diyen Robert’ın eylemi beklendiği kadar ilgi çekmedi.

Hong Kong’daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin’e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı. Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, eylemlerine devam ediyor.