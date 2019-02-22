Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şaka gibi olay… Filistin’e dünyayı zindan eden İsrail, Ay’a mekik gönderdi

Filistin'e ve bölge halklarına zulüm yapmayı adeta bir görev bilen İsrail şimdi de Ay'a çıkmak için harekete geçti. Filistin'deki Müslümanlara adeta dünyayı dar etmek için uğraşan İsrail'in uzaya gitmesi sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Saat 03.45’de Elon Musk'ın Space X roketiyle Ay'a bir uzay aracı gönderen İsrail'in bu planı kafaları karıştırdı.

Sozcu.com.tr
12:21 -
Haberler Dünya
Şaka gibi olay… Filistin’e dünyayı zindan eden İsrail, Ay’a mekik gönderdi

Bu kadarına da pes doğrusu… Orta Doğu’da yaşanan bütün kriz ve karışıklıklara bir şekilde dahil olan ve bölgedeki halkları ezerek adeta dünyayı zindan eden İsrail, Ay’a uzay aracı gönderdi. İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderilen uzay aracı, roketten ayrılıp dünya etrafında döndükten sonra 11 Nisan'da Ay’a iniş yapacak. Kontrol odası Yehud ile uzay aracı arasında haberleşme sürdürülüyor. Yüz milyon dolara mal olan uzay aracının 1,5 metre genişliğinde, 2 metre boyunda ve 600 gram ağırlığında olduğu kaydedildi.

İnsansız Genesis uzay mekiğinin maliyetinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı.

Uzay aracının fırlatılmasını izleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Ay’a uzay aracı gönderen 4 ülkeden biri İsrail. Mars’a gönderilecek bir uzay aracının halen planlanmakta olmasını umuyorum” dedi.

Her fırsatta Türkiye ile polemik yaratmaya çalışan ve Filistin halkına sistematik şiddet uygulayan Netanyahu, fırlatma sırasında yetkililerden bilgi aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Ay’a uzay aracı gönderilmesinden çok memnun olduğunu belirterek, “Tebrikler İsrail devleti. Senin bir uzay aracın var. Eğer zor yolu geçer ve Ay’a iniş yaparsa İsrail Ay’a uzay aracı gönderen 4. ülke olacak” dedi.

İLGİLİ HABERTrump imzayı attı... ABD'nin 6. gücü yolda!Trump imzayı attı... ABD'nin 6. gücü yolda!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 12:26 22.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more