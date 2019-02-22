Şaka gibi olay… Filistin’e dünyayı zindan eden İsrail, Ay’a mekik gönderdi

Bu kadarına da pes doğrusu… Orta Doğu’da yaşanan bütün kriz ve karışıklıklara bir şekilde dahil olan ve bölgedeki halkları ezerek adeta dünyayı zindan eden İsrail, Ay’a uzay aracı gönderdi. İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay’a gönderilen uzay aracı, roketten ayrılıp dünya etrafında döndükten sonra 11 Nisan'da Ay’a iniş yapacak. Kontrol odası Yehud ile uzay aracı arasında haberleşme sürdürülüyor. Yüz milyon dolara mal olan uzay aracının 1,5 metre genişliğinde, 2 metre boyunda ve 600 gram ağırlığında olduğu kaydedildi.

Uzay aracının fırlatılmasını izleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Ay’a uzay aracı gönderen 4 ülkeden biri İsrail. Mars’a gönderilecek bir uzay aracının halen planlanmakta olmasını umuyorum” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Ay’a uzay aracı gönderilmesinden çok memnun olduğunu belirterek, “Tebrikler İsrail devleti. Senin bir uzay aracın var. Eğer zor yolu geçer ve Ay’a iniş yaparsa İsrail Ay’a uzay aracı gönderen 4. ülke olacak” dedi.