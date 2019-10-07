Son dakika… ABD açıkladı, manşetler değişti! Dünyanın gözü Türkiye’de

İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinin manşetinden verdiği haberde, “ABD’nin Türk güçlerinin Suriye’ye girmesini izin verdiğini ve Kürt müttefiklerini terk ettiğini” yazdı.

Guardian, Beyaz Saray açıklamasını “ABD’nin dış politikasında ani bir değişiklik” olarak yorumladı ve bu değişikliğin “Washington’ın uzun süreli müttefiki Kürtleri etkileyeceği” yorumunda bulundu.

Beyaz Saray’ın Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon için Türkiye’ye yeşil ışık yaktığını aktaran İngiliz gazetesi, ABD dış politikasındaki sapmanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden sonra yaşandığına dikkat çekti.

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Guardian, Amerikalı Demokrat Kongre üyesi Ruber Gallego’nun Twitter mesajına da haberinde yer verdi.

Irak savaşında görev yapan eski bir asker olan Arizona Temsilcisi, “Türkiye’ye Suriye’nin kuzeydoğusuna girme izni vermek, Ortadoğu’da yapabileceğimiz en istikrar bozucu hamlelerden biridir. Kürtler bir daha asla Amerika’ya güvenmeyecek. Kendilerini korumak için yeni müttefikler ya da bağımsızlık arayışında olacaklar” yorumunda bulundu.

SURİYE POLİTİKASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise internet sitesinin manşetine taşıdığı gelişme için “Trump, Suriye’de Türk operasyonuna izin veriyor, ABD politikası yön değiştiriyor” başlığını tercih etti.

NYT, Türkiye’nin askeri operasyonunun “Suriye sınırında konuşlanan Kürtleri ortadan kaldıracağı” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye’nin Suriye Demokratik Güçleri olarak anılan YPG’yi terör örgütü olarak gördüğünü hatırlatan gazete, YPG’nin IŞİD’le mücadelede ABD’nin en güvenilir müttefiki olduğunu yazdı.

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New York Times gazetesi, Trump’ın kararının ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerin tavsiyelerine karşı olduğunu belirtti.

NYT’nin haberine göre; Washington Yönetimi yetkilileri, Başkan Trump’ın bu meseleye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la doğrudan konuştuğunu söyledi.

Söz konusu yetkililer, Türkiye’nin operasyon yapacağı bölgede konuşlandırılan 100-150 kadar Amerikan askeri personelinin harekât öncesi bölgeden çekileceğini fakat bunun Suriye’den tamamen çekilme anlamına gelmediğini aktardı.

TELEFON KONUŞMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Rus Sputnik yayın kuruluşu da gelişmeye manşetinden yer veren internet siteleri arasında yer aldı.

Sputnik, “Ankara’nın Fırat Nehri’nin doğusuna karadan ve havadan askeri operasyona gelecek günlerde başlayacağı” yolundaki ABD açıklamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın yaptığı telefon görüşmesinden çok kısa süre sonra geldiğine dikkat çekti.

“SABRIMIZ KALMADI” ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Fransız Le Monde gazetesi internet sitesinden verdiği haberde, “Suriye’deki ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekileceğini” yazdı.

Beyaz Saray açıklamasını aktaran, Le Monde, “Türkiye’nin uzun süredir Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik planladığı harekâta kısa süre içinde başlayacağına” dikkat çekti.

Beyaz Saray açıklamasında operasyonun ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığının belirtildiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salı günü yaptığı “Sabrımız kalmadı” çıkışı hatırlatıldı.

Öte yandan, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Türkiye masası, Alman Deutsche Welle’nin Türkçe bölümü ve Fransa merkezli Euronews’ün Türkçe departmanı gelişmeleri anbean okurlarına aktardı.