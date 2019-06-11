Son dakika… Dünyanın en pahalı tablosunun nerede olduğu ortaya çıktı

Sanat haberlerine yer veren Artnet.com sitesinin haberine göre; ikonik tabloya benzerliği nedeniyle “erkek Mona Lisa” olarak anılan eser, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın süper yatında bulunuyor.

‘Salvator Mundi’nin Christie’s Müzayede Evi’ndeki açık artırmada Selman’ın vekili olarak başka bir prens tarafından satın alındığı öne sürülüyordu.

İddiaya göre; 500 yıllık tablo, Louvre Abu Dabi’de sergilenmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e hediye edilmişti. Ancak Eylül 2018’de yapılması planlanan sergi süresiz olarak ertelenmişti.

Ayrıca Leonardo da Vinci’nin 500’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle Paris’teki Louvre Müzesi’ne kiralanacağı belirtilen eser, o sergiden de çıkarılmış ve tablonun o gün bugün nerede olduğu bilinmiyordu.

Artnet.com’ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Salvator Mundi, Veliaht Selman’ın süper yatı Serene’de bulunuyor.

2011’de Rus milyarder Yuri Scheffler için yapılan süper yat, 2015’te 458 milyon dolara Muhammed bin Selman’a satılmıştı.