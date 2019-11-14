Son dakika… Erdoğan’la görüştükten sonra Türkiye karşıtı tasarıyı engelledi

Demokrat Senatör Bob Menendez Temsilciler Meclisi’nden geçen ve 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısının Senato’da oylanması için girişimde bulundu.

Menendez, “ABD dış politikası, insan hakları ihlâllerinin, insanlığa karşı işlenen suçlarının, etnik temizliğin ve soykırımın dürüst bir muhasebesini yansıtmalı. Soykırımın Ermeni kurbanlarına sırtımızı dönemeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD’li senatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Trump’la yaptığı basın toplantısını dinlediğini belirterek, “Türk Cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarıyı aşağıladı” dedi.

GRAHAM: TARİHİ YENİDEN YAZMAMALIYIZ

Bunun üzerine Cumhuryetçi Senatör Lindsey Graham, “Senatörler tarihi ballandırmamalı ya da onu yeniden yazmamalı” diyerek tasarının Senato’da görüşülmesini bloke etti.

Senato’da konuşan Graham, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile Türkiye’nin askeri saldırısıyla Suriye’de karşı karşıya kaldığımız problemler hakkında konuşmak için henüz buluştum. Türkiye ve Ermenistan’ın bir araya gelip bu sorunu halledebileceğini umuyorum” dedi.

Senato yönetmeliğine göre; bir senatör bir yasa ya da karar tasarısının Senato’ya gelmesi için talepte bulunabiliyor. Fakat tek bir senatör de bu talebi engelleyebiliyor.

TÜRKİYE: YOK HÜKMÜNDE

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan tasarı, 11 aleyhteki oya karşı 405 lehte oyla Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.

Türkiye söz konusu kararın “yok hükmünde” olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.