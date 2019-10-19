Son dakika… Köşeye sıkışan Trump’tan olay yaratan mesaj: Darbeyi durdurun

ABD’de 2020 seçimleri için çalışmalara başlayan Donald Trump, yeniden seçilme ihtimalini artırmak için elinden geleni yapıyor. Göreve geldiği günden bu yana Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddiasıyla azledilme korkusu yaşayan Başkan Trump, dış politikada aldığı kararlarda da sık sık eleştiriliyor.

Demokratlar tarafından hedef haline getirilen Trump, kendi partisinden de beklediği desteği göremiyor. Bu nedenle adeta köşeye sıkışan Trump, kendisine yapılanların hiçbir ABD Başkanı’na yapılmadığını söylemiş, Ukrayna’yla yaşanan telefon skandalının ardından azil süreci yeniden gündeme gelmişti.

Bu yaşananları darbeye benzeten Trump, “Bu konu hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Trump bugün darbe ifadesini yeniden kullandı. Trump sosyal medyada gündem olan mesajında, ‘Darbeyi durdurun’ etiketiyle paylaşım yaptı.