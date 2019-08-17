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Son dakika… Ünlü işadamının ölüm nedeni otopsi raporuyla kesinlik kazandı

Seks amaçlı insan ticareti ve pedofili suçlamasıyla New York'ta cezaevine atılan ve mahkemeyi beklerken hücresinde ölü bulunan milyarder işadamı Jeffrey Epstein'ın ölüm nedeni belirlendi.

Sozcu.com.tr
09:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü işadamının ölüm nedeni otopsi raporuyla kesinlik kazandı

Reuters’ın haberine göre; otopsi raporu, 66 yaşındaki Epstein’ın kendini asarak intihar ettiği yolundaki şüphelerin gerçek olduğunu ortaya koydu.

New York Adli Tıp Kurumu Sözcüsü Aja Worthy-Daivis, Epstein’ın ölümüne ilişkin kapsamlı otopsi raporunun cuma günü açıklanacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, olayın cinayet olabileceği iddiasını gündeme taşımıştı.

ABD Aadalet Bakanı William barr, yetkililerin Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo ve dolandırıcı Bernie Madoff gibi yüksek profilli suçluların tutulduğu Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde “ciddi düzensizliklerin” bulunduğunu ortaya çıkardığını açıklamıştı.

Barr ayrıca Epstein vakasının adaleti sağlamak için soruşturulmaya devam edileceğini belirtmişti. Bu bağlamda Epstein’ın 30 dakikada bir hücresinde kontrol edilmediğinin anlaşılması üzerine bazı cezaevi görevlileri ve gardiyanlar görevden alınmıştı.

Son güncelleme: android-time 09:19 17.08.2019
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