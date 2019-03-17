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Ünlü popçu neye uğradığını şaşırdı… Kargoyla içi dolu şişe gönderdiler

Avustralyalı pop müzik ve rap şarkıcısı Iggy Azalea, yeni şarkısı Sally Walker'ın lansmanı öncesinde hayatının şokunu yaşadı... 28 yaşındaki genç şarkıcının ofisine bir paket içinde ufak bir şişe geldi. Şişenin içinden ise sperm çıktı. Iggy Azalea, "Bu iğrenç bir şey. FBI'a haber verin!" mesajını paylaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr
10:24 -
Haberler Dünya
Ünlü popçu neye uğradığını şaşırdı… Kargoyla içi dolu şişe gönderdiler

Avustralya’dan dünyaya açılan meşhur şarkıcılardan Iggy Azalea, hafta sonu adeta şaşkına döndü… Sally Walker isimli şarkısının lansmanı öncesinde ofisine bir paket gelen Iggy Azalea, bunun içinden bir şişe dolusu sperm çıktığını görünce öfkeden deliye döndü.

Genç şarkıcı bu çirkin olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşan 28 yaşındaki şarkıcı, “Birisi benim ofisime bir paket göndermiş. Durumdan şüphelenmeyen asistanım paketi açınca içinden ufak bir şişe çıktığını görmüş. Şişenin içinde de sperm olduğunu öğrenince şaşkına döndük. Bu iğrenç” ifadesini kullandı. Genç şarkıcı FBI’ı da göreve çağırdığını söyledi.

Azalea, kendisine saplantılı bir hayranından gelmiş olabilecek bu paket hakkında, “Elinde DNA’mız var! Ahmak, umarım cinsel saldırılardan hüküm giymek hoşuna gider” dedi.

 

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Son güncelleme: android-time 10:29 17.03.2019
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