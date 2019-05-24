ÖSYM ALES sınav sonucu sorgulama: ALES sınav sonuçları açıklandı!

ALES sınav sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu ve ÖSYM ALES sınav sonuçlarını açıkladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için TC kimlik ve şifreleri ile giriş yaparak ALES sınav sonuçlarını öğrenebilirler. ALES sınav sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA



ÖSYM ALES SONUÇLARI AÇIKLAMASI

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ALES PUANI NEREDELERDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.