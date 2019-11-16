Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ALES sınavı saat kaçta? ÖSYM’den ALES için saat uyarısı! ALES sınav giriş belgelesi…

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin giriş yapacağı ALES için adaylar saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir sorularına yanıt arıyor. ÖSYM, sınava girecek adaylara, saat uyarısında bulundu. İşte ALES sınavı giriş yerleri ve sınavın ayrıntılarına dair merak edilen detaylar...

20:01 -
Haberler Eğitim
ALES sınavı saat kaçta? ÖSYM’den ALES için saat uyarısı! ALES sınav giriş belgelesi…

ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesini haberimizde bulabilirsiniz.

ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Aşağıdaki link üzerinden ALES sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilirsiniz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

SINAVA GİRERKEN DİKKAT!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more