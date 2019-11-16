ALES sınavı saat kaçta? ÖSYM’den ALES için saat uyarısı! ALES sınav giriş belgelesi…

ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesini haberimizde bulabilirsiniz.
ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Aşağıdaki link üzerinden ALES sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilirsiniz.
SINAVA GİRERKEN DİKKAT!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.