Ek yerleştirme nedir?

Milyonlarca öğrenci her yıl YKS’de ter döküyor. Öğrencilerin sınav stresi bitince sonuç ve yerleştirme heyecanı başlıyor. Bu dönemi istediği gibi geçiremeyenlerin imdadına da ek yerleştirmeler yetişiyor. ÖSYM ve üniversitelerin koordineli çalışmaları sonucunda öğrencilere bir şans daha veriliyor. Sadece YKS değil ÖSYM’nin düzenlediği birçok sınavdan sonra ek yerleştirme yapılıyor. Ek yerleştirmeyi tanımlamak gerekirse;

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM’ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILIYOR?

ÖSYM resmi internet adresinden duyuru ile ek yerleştirme tarihlerini açıklayacak. Her yıl düzenli sınav takvimi yayınlayan ÖSYM tercih ve yerleştirme ile ilgili bilgileri sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra duyuruyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ