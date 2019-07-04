Üniversite hayali kuranlar için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin düzenlediği YKS sonuçları sınava giren adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek. İşte YKS sonuçlarına ve tercih kılavuzuna dair detaylar…

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.