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Altın fiyatları 17 Eylül: Çeyrek altın ve gram altının güncel fiyatı ne kadar?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarının günlerdir yükseliyor. Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 276 lira. Peki Çeyrek altın ne kadar?

07:19 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 17 Eylül: Çeyrek altın ve gram altının güncel fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL

Gram altın: 276,05 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 1.852,00 Lira

Yarım altın: 900,09 lira

Çeyrek altın: 450,05 lira

AltÄ±n fiyatlarÄ± 6 EylÃ¼l: Gram ve Ã§eyrek altÄ±n fiyatlarÄ± haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ ne durumda?

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 10.94 yükselerek 66.81 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 10.50 artışla 60.61 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0´ın üzerinde arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.86 artışla 17.89 dolardan,

– altın, yüzde 0.43 artışla 1,506 dolardan,

– bakır, yüzde 1.74 düşüşle 2.652 dolardan,

– platin, yüzde 1.59 düşüşle 937.10 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,595.40 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.

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