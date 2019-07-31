Altın fiyatları 31 Temmuz: Gram ve çeyrek altın fiyatları düşüşte!

Altın fiyatları son günlerde düşüş trendinde seyrediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 255 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN DÜN NASIL SEYRETTİ?

İstanbul Kapalıçarşı’da 255 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,20 liradan, bin 680 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 701 liradan, 232,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236,60 liradan, bin 642 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 662 liradan, 821 liradan alınan Yarım Ziynet 831 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 416 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faiz kararı öncesinde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.36 artışla 16.5 dolardan,

– altın, yüzde 0.44 artışla 1,426.7 dolardan,

– bakır, yüzde 1.16 düşüşle 2.686 dolardan,

– platin, yüzde 0.2 düşüşle 880.1 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.71 düşüşle 1,542.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,725 liraya düştü.

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 64.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 artışla 57.13 dolardan işlem görüyor.