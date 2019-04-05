Altın fiyatları 5 Nisan: Çeyrek ve gram altın fiyatları haftanın son gününde kaç lira?

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta hareketli bir dönem yaşadı anacak bu hafta daha stabil bir seyir izledi. Geçtiğimiz günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz aylara göre yüksek seviyelerde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…

5 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 232,68 TL’den alınıyor 232,73 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,38 TL’den alınıyor 377,78 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,46 TL’den alınıyor 755,57 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.538,00 TL’den alınıyor 1.562,00 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.