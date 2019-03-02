Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! İşte 2 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılarının ekonomi gündeminin merak edilenleri arasında yer almaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş durdu ve düşüş trendine girdi. Büyük dalgalanmalar yaşamayan altının gram fiyatı 222,93 lira seviyelerinde. Peki 2 Mart’ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son zamanlarda çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, daha uygun fiyatlı olan gram altının tercih edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda gram altın büyük bir ilgi görmektedir. Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 2 Mart Cumartesi 222,88 TL’den alınıp 222,93 TL’den satılarak başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tahtını gram altına kaptırmaya yakın gözükse de, çeyrek altın uzun yıllar boyunca en önemli yatırım ve hediye aracı olarak görüldü. Çeyrek altın düğünlerde de akla gelen ilk hediyedir, aynı şekilde birikim açısından da yastıkaltı biriktirilen altınların büyük çoğunluğu çeyrek altındır.Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 361,25 TL ‘den alınırken 369,46 TL’den satılıyor.