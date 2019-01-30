Altın fiyatlarında son durum | Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.488,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 222,80 liradan işlem gördü.

BUGÜN ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altının ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi kazançlarını koruduğunu ifade ederek, Fed’den faiz değişikliği beklenmemesi ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliğin güvenli liman olan altına talebi artırdığını kaydetti.

Altının ons fiyatının, 1.312 dolar direnç seviyesini kırdığını belirten Memiş, yükselişin 1.317 dolara kadar devam edebileceğini bildirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun 5,30 liranın üzerinde kalması ve altının ons fiyatının yükseliş isteğini sürdürmesinin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, bugünkü işlemlerde 223 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu aktardı.

Bugün ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haberler ve Fed’in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların altının fiyatı üzerinde etkili olacağını vurgulayan Memiş, ABD’de büyüme ve Almanya’da enflasyon verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

AA