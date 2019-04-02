Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Antalya’da, mart ayı sonu itibarıyla turizm rakamları açıklandı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, üç ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 571 bin 207 oldu. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50’nin üzerinde yükselişleri yakalayan Antalya, mart ayında ise seçim atmosferinin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü ve toplam 279 bin 97 turist ağırladı.

2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turist sayılarıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da 2019 yılı için, 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı. Yerli turistte ise 5 milyon hedefleniyor.

MART AYINDA YÜKSELİŞ DÜŞTÜ

Açıklanan verilere göre, mart ayında Antalya Havalimanı’na 279 bin 97 turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 5’lik artış yaşandı. Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ilk sırada 77 bin 881 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50 artış yaşanan Almanya’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik düşüş gerçekleşti. İkinci sıradaki Rusya’dan ise yüzde 45 artışla 30 bin 631 kişi geldi. İngiltere pazarında ise yüzde 36 artışla 22 bin 467 turiste ulaşıldı. En dikkat çeken pazarlardan biri de İran oldu. Nevruz Bayramı dönemine denk gelen mart ayında, İran’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 100’lük düşüşle 16 bin 190’a geriledi.

ÜÇ AYDA YARIM MİLYON TURİST

Antalya’nın ocak-şubat-mart ayları üç aylık toplam rakamlarına bakıldığında ise 2016, 2017 ve 2018 rakamlarının üzerinde turist ağırlandı. 2015 ve 2014 gibi yılların ise gerisinde kalındı. Üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 571 bin 207 turist sayısına ulaşıldı. Yaklaşık 140 ülkeden turistin geldiği kentte ilk sırada Almanlar, ikinci Ruslar, üçüncü ise İngilizler.

Almanya’dan üç aylık toplam turist sayısındaki yükseliş yüzde 8 olurken, toplam turist sayısı da 151 bin 391 oldu. Almanya’nın toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 26.50 olarak gerçekleşti. İkinci sıradaki Rusya’dan yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist geldi. Rusya’nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 23.93 oldu. Üçüncü İngiltere’den yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist geldi. İngiltere’nin toplam turist sayısındaki payı yüzde 6.44 oldu.

Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ve geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan değişiklik oranları şöyle; Polonya yüzde 69 artış, 19 bin 712 kişi. İran yüzde 43 düşüş, 19 bin 599 kişi. İsrail yüzde 19 düşüş, 16 bin 159 kişi. Hollanda yüzde 47 artış, 13 bin 89 kişi. Belçika yüzde 10 artış, 9 bin 62 kişi. Danimarka geçen yılla aynı, 8 bin 427 kişi. Norveç yüzde 56 artış, 7 bin 670 kişi. İsviçre yüzde 51 artış, 6 bin 51 kişi. Avusturya yüzde 17 artış, 5 bin 849 kişi. İsveç yüzde 127 artış, 5 bin 382 kişi. Fransa yüzde 44 artış, 3 bin 812 kişi. Ukrayna yüzde 74 artış, 3 bin 57 kişi.

DHA