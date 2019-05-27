Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih

Geçtiğimiz yıl yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri olarak toplamda 12 milyon kişi yararlanıyor. 2019'da emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun cevabı belli oldu. Emeklilere bayram ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü ödenecek. Peki emekli ikramiyesine zam geldi mi? İşte detaylar…

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM GELDİ Mİ?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. 2019 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılmadı.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK’dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

TARİHLER ŞU ŞEKİLDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.