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Emekli ikramiyeleri yattı! Emekli bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor?

Bayram öncesinde emeklilerin merakla bekledikleri ikramiyeler emekli vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Emekli ikramiyelerinin yatmasıyla rahatlayan milyonarca kişi ikramiyelini bankalardan çekebilecek. Peki hangi emekliler ikramiye alıyor? İşte detaylar...

09:12 -
Haberler Ekonomi
Emekli ikramiyeleri yattı! Emekli bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor?

Emekliler ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu ve bayram öncesi ekonomik olarak rahatlatacak haber geldi, emekli ikramiyeleri hesaplara yatırıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Emekli ikramiyeleri yattÄ± mÄ±? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap geldiâ¦

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

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