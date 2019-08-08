Emekli ikramiyeleri yattı! Emekli bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor?

Emekliler ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu ve bayram öncesi ekonomik olarak rahatlatacak haber geldi, emekli ikramiyeleri hesaplara yatırıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.