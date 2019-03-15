EYT’de son durum ne? Gözler EYT İstanbul mitinginde…

EYT’de son durum bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla çıkacak yasayı bekliyor fakat EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. İstedikleri gerçekleşmeyen EYT’liler İstanbul’da miting yapmayı planlıyor. İşte EYT İstanbul mitingi ve emeklilikte yaşa takılanlarda son durum…

MANSUR YAVAŞ'TAN “EYT” AÇIKLAMASI

“Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT’lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

“EYT’liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT’lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara’daki bütün EYT’lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi.

EYT İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler Ankara'nın ardından İstanbul'da miting yapacak. EYT'liler tarih olarak 17 Mart'ı düşünüyor.

UMUT KIRAN AÇIKLAMA “GÜNDEMİMİZDE YOK”

Bir sendikanın genel kurulunda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.