IKEA saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte IKEA çalışma saatleri 2019

IKEA çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… IKEA saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte, IKEA mesai saatleri 2019…

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

IKEA hafta içi her gün mesaiye saat 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. IKEA öğle arası molası vermemektedir. IKEA hafta sonları cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir. IKEA ayrıca, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde açıktır.

IKEA Merkez Şubesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 62, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

IKEA Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 216 528 05 55

IKEA HAKKINDA

IKEA, Ingvar Kamprad tarafından 1943 yılında kurulmuş İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazasıdır. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa’da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya’da vardır. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunmaktadır. Türkiye'de ise 2005 yılında İstanbul – Ümraniye'de açtığı mağaza ile hizmet vermeye başlamıştır. 2006 yılında İzmir – Bornova'da Türkiye'deki ikinci mağazasını açmıştır.