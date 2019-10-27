Silikon Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti

Silikon Vadisi'nin kurucuları arasında gösterilen ünlü iş insanı Don Valentine 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. New York Times'ta yer alan habere göre Valentine yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları yüzünden doğal sebeplerle yaşamını yitirdi.

1972 yılında Sequoia Capital isimli girişim sermayesini kuran Valentine'ın ilk yatırımı Atari olmuştu. Atari'nin ardından Apple, Oracle, Cisco, Electronic Arts, Google ve Youtube gibi şirketler de şirketlerin kuruluş aşamasında Sequoia Capital'dan yatırım almışlardı.

Valentine Apple'ın şirketleşme sürecinde şirketin kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak'a 150 bin dolarlık bir çek yazarak şirkete ortak olmuştu.

Valentine daha sonra Apple'ın yönetim kurulunda da görev aldı.