Son dakika… Hazine’den IMF iddialarına açıklama

Bazı gazetelerde yer alan iddialar ve CHP’li Faik Öztrak’ın açıklamaları sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye’nin seçim sonrası IMF ile anlaşacağı iddiaları üzerine, “Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘kriz’ beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntüyle izliyoruz. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını, besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır, Türkiye hükümetine zarar vermek. Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanması söz konusudur. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.” açıklamasına yaptı.

ÖZTRAK: IMF İLE GÖRÜŞÜYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak dün Tekirdağ’da yaptığı açıklamada, ülkede ekonominin kötüye gittiğini belirterek, “Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan’dan sonra Uluslararası Para Fonu’na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim ‘bunlar, IMF ile görüşüyorlar’ diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara’daymış” demişti.