Türkiye’den ABD’nin gümrük hamlesine yanıt

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programından çıkarılmasının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çeliştiğini ve ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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Pekcan Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir” dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı.

USTR basın bülteninde “Türkiye artık Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine katılmaya uygun değil, çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti” görüşüne yer verildi.

Pekcan 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye’nin 1.74 milyar dolarlık ve yüzde 8.2’lik payla beşinci tedarikçi ülke konumunda olduğunu belirterek, “Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Ekonomistler ve sektör yetkilileri ABD’nin kararının ekonomik karşılığının sınırlı ve makro ekonomiye etkisinin ise göz ardı edilebilir olduğunu belirtiyor.

Otomotiv sektöründen bir yetkili, ABD’nin iptal etmeyi değerlendirdiği gümrüksüz ihracat imkanı kapsamında geçen yıl sektörün 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, imkanın iptalinin ABD’ye ihracata belirgin bir etkisi olmayacağını söyledi.

REUTERS