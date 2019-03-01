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Türkiye’nin en zengin adamının serveti yüzde 23 azaldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve son 5 yıldır Türkiye'nin en zengin insanı olan Murat Ülker'in serveti geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 23 düştü! Ülker'in servetinden son 1 yılda 1.1 milyar dolar eksildi.

Sozcu.com.tr
13:46 -
Haberler Ekonomi
Türkiye’nin en zengin adamının serveti yüzde 23 azaldı

Son 5 yıldır Türkiye'nin en zengin adamı olan Murat Ülker'in serveti 2018 yılında bir önceki yıla göre ciddi şekilde düştü.

Ülker'in 2017 yılında 4.8 milyar dolar olan serveti 2018 yılında 3.7 milyar dolara geriledi. Ülker böylece Türkiye’nin en zengin insanı unvanını Erman Ilıcak’a kaptırdı.

Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Yıldız Holding geçen yıl borçlarını yapılandırmıştı. Yıldız Hoding geçen yıl yaptığı varlık satışları ile de dikkat çekiyordu. Yıldız Holding’in kayda değer yatırımlarıyla da gündeme gelmişti.

Ülker'in son bir yılda serveti Forbes verilerine göre 1.1 milyar dolar geriledi.

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Son güncelleme: android-time 14:03 01.03.2019
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