Adalet Bakanı Gül açıkladı, gözler 28 Ekim’e çevrildi

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amaçlı düşünce açıklamaları suç olmayacak.

Beş yılın altında ceza alanlara da temyiz yolu açılacak.

Bu madde şu an cezaevlerinde bulunan birçok gazetecinin tahliye edilmesi ve devam eden gazetecilik davalarının düşürülmesi anlamına geliyor.

ADALET BAKANI: DOĞRU ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLDİĞİNDE…

Yargı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanması ile ilgili konuşan Adalet Bakan Abdulhamit Gül, “TBMM Genel Kurulu’nca yasalaştırılan YRS'nin (Yargı Reformu Stratejisi) ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

SÖZCÜ DAVASI PAZARTESİ

Bakan’ın bu açıklaması gözleri halen adliyelerde görülmekte olan basın davalarına çevirdi.

Bakan Gül’ün “Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır” diye tanımladığı ve “haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amaçlı düşünce açıklamaları suç olmayacak” maddesiyle ilgili ilk dava ise 28 Ekim Pazartesi günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gerçekleştirilecek.

Yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu yana Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden hiç sapmadan sadece habercilik yapan Sözcü Gazetesi’ne yönelik 19 Mayıs 2017’de başlatılan algı operasyonunun karar duruşması 28 Ekim’de’de görülecek.