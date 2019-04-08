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Ankara’da seyyar satıcılar ve taksicilerin silahlı kavgası

Ankara'da taksi şoförleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

19:12 -
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Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sebze meyve satışı yapan Y.M., tezgahının önünü kapattığı gerekçesiyle müşteri bekleyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

FOTOĞRAFLAR:DHA

Çevredeki diğer taksiciler ile seyyar satıcıların da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.M., tabancasını çıkararak, adı öğrenilemeyen taksi şoförüne ateş etti.

FOTOĞRAFLAR:DHA

Bacağından vurularak yaralanan taksici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelerek tarafları ayıran polis,  Y.M.’yi gözaltına aldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 19:18 08.04.2019
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