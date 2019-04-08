Ankara’da seyyar satıcılar ve taksicilerin silahlı kavgası

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesindeki Celal Bayar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sebze meyve satışı yapan Y.M., tezgahının önünü kapattığı gerekçesiyle müşteri bekleyen taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

Çevredeki diğer taksiciler ile seyyar satıcıların da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.M., tabancasını çıkararak, adı öğrenilemeyen taksi şoförüne ateş etti.

Bacağından vurularak yaralanan taksici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelerek tarafları ayıran polis, Y.M.’yi gözaltına aldı.

DHA