Bahtsız şehir Sözcü’yü konuşuyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 599 bin nüfuslu şehirdeki seçim kampanyasını bu haberle destekledi. Yavuzyılmaz, miting meydanlarından kahvehanelere kadar Zonguldak'ta gittiği her yerde SÖZCÜ'yü ve bu haberi gösterip, ‘'İşte şehrimizin durumu, 17 yıldır bu iktidar size ne verdi?'' diye soruyor.

BİLMECE GİBİ

Vatandaşlara “Sizlere bir bilmecem var, cevabı maalesef Zonguldak' diyen Yavuzyılmaz, ‘'Bu şehirde imkan var, tabiat var ama, şehri gözden çıkarmış bir iktidar da var. Haritada hep kırmızı olan bir şehiriz. Biz de AKP'ye yine kırmızı kart gösterelim'' açıklaması yaptı.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği haberde, 20 yıl önce açılan Zonguldak Havalimanına hiçbir sefer yapılmadığı, tren seferlerinin de kaldırılmasıyla demiryolunun kullanılmadığı ve deniz olmasına rağmen hiçbir vapur seferinin de olmadığı vurgulanmıştı. Zonguldak'ı Ankara'ya bağlayan Devrek ve İstanbul'a bağlayan Ereğli karayolunu genişletme çalışmaları da yıllardır tamamlanamadı.