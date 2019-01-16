Bilecik ve Balıkesir’de ve okullar tatil mi? İşte 16 Ocak kar tatili açıklaması…

Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar sabah beyaz örtü ile uyandı. Bilecik ve Balıkesir'de öğrenciler okula gitmeden önce okullar tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. Peki Bugün okullar tatil mi?

Balıkesir ve Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı okullar tatil olacak mı sorusunu akıllara getirdi. Balıkesir ve Bilecik’in bazı ilçelerinde bugün yani 16 Ocak’ta bazı ilçelerde kar tatili ilan edildi. Peki Bilecik ve Balıkesir’de hangi ilçelerde okullar tatil edildi.

BALIKESİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verilirken, Selimağa, Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler mahalle okulları da günlüğüne tatil edildi.

BİLECİK’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil olurken, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde de taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

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