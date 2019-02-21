‘Birilerine değil, 16 milyon insana hizmet edeceğim’

İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi’ne gelen Ekrem İmamoğlu, ziyaretlerine Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde başladı. İmamoğlu’na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti.

“İSTANBUL’U TÜMÜYLE ELE ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Dernekte vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen İmamoğlu, “İstanbul’u biz tümüyle ele almak için yola çıktık. Hiçbir ilçesi üvey evlat durumunda ya da zihinlerde başka hesapların döndüğü bir ilçe konumunda olmayacak. Toplumun vicdanına ve adaletine ben çok inanıyorum. Sizin Beykoz’daki varlığınızı, tüm hassasiyetinizi, mülkiyet hakkınızdan tutun, buradaki yaşam hakkınıza varıncaya kadar, sizin buradaki sosyal yaşam kalitenizden tutun, gençlerinizin sağlıklı ortama kavuşmasına kadar tüm vicdanımla, tüm adaletim ile söylüyorum ki Beykoz’un tüm sorunları ve tüm Beykozlular bize emanet. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

“BU BİR HİZMET DEĞİL, VİCDANSIZLIK”

”Rakiplerimiz, bizim projelerimiz vatandaşa anlatıyorlar” diyen İmamoğlu, toplumun vicdanına ve ahlakına çok inandığını kaydetti. Son dönemde devreye sokulan tanzim satış noktalarına da değinen İmamoğlu, ”Buraya gelirken Kavacık’ta, tanzim satış noktası önünde yaklaşık 100 kişi kuyrukta bekliyordu. Saat 10’da çadır açılacak, neymiş 2-2,5 TL’ye topu topu 2 kilo sebze alacak diye. Bu hizmet verilsin. İnsanlarımız, ucuz gıdaya sağlıklı bir şekilde erişsin. Bizim projelerimizin arasında var zaten. Ama seçime 1 ay kala bir çadır kurup, çadırın önüne yüzlerce insanı dizip, o insanların onuruyla oynayıp sonra da insanları televizyonlarda gösterip, ‘Biz, insanlara ucuz sebze, meyve yediriyoruz’ reklamını yapmak, vicdansızlıktır. Bu bir hizmet değil, bu bir vicdansızlık” ifadelerini kullandı.

“MEDYA, BENİ TANIDIKÇA ÇOK SEVERSİNİZ DİYE KAYGI DUYUYOR”

İmamoğlu, dernekte vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Medyanın kendisine karşı çekingen bir tutum izlediğini belirten İmamoğlu, ”Bir kanal, 3 büyük şehirde 6 tane önemli aday var. Beşini çıkarmış, İstanbul’da bir tek benimle diyalog kurmakta zorluk çekiyor.Beni tanıdıkça çok seveceksiniz diye, ‘Çıkarırsak, tanırlarsa, çok mu severler acaba’ diye kaygı duyuyorlar. Yahu ne kadar kaygı duyarlarsa duysunlar, beni, böyle tanıyın sevin, siz beni anlatırsınız, yani nasıl biliyorsanız öyle anlatın” diye konuştu.

“1 NİSAN’I İPLE ÇEKİYORUZ”

Dernek ziyaretinin ardından Akbaba Mahallesi’ne geçen Ekrem İmamoğlu, kahvehaneleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir süre daha esnaf ve vatandaşlarla ayak üstü sohbet eden Ekrem İmamoğlu daha sonra vatandaşlara hitap etti.Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, “Enerjimiz yüksek. Kalbimiz heyecanla artıyor. 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. Yani 1 Nisan’da, şöyle düşünün, çalışmak için bana 24 saat yetmeyecek. O kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı, enerjimizi, gençliğimizi, ödüllendirecek İstanbulluları görüyorum ve hissediyorum. Bana hepinizin destek olmasını net olarak istiyorum. Bana destek olurken aslında kendinize destek olacağınızın sözünü veriyorum. Çünkü ben size hizmet edeceğim. Ben İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken tüm belediye başkanları ile ortak çalışacağım. O ilçenin sorunlarını çözeceğim. Ben İstanbulluya hizmet ederken, çok net söylüyorum. Birilerine değil 16 milyon insana hizmet edeceğim.” dedi.