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Callamard, Başsavcı Fidan’la 4 saat görüştü

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Callamard dönüş yolunda gri bir bavulla birlikte aracına binerek adliyeden ayrıldı.

18:54 -
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Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, saat 14.20 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

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FOTO: DHA- CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TÜRKİYE’YE GELEN BM KEYFİ VE YARGISIZ İNFAZLAR RAPORTÖRÜ AGNES CALLAMARD, BİLGİ ALMAK ÜZERE ÇAĞLAYAN’DA BULUNAN İSTANBUL ADALET SARAYI’NA GELDİ,

Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü.

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FİDAN KAPIYA KADAR YOLCULADI

Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı.  Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı.

FOTO: DHA- CALLAMARD 4 SAATİN ARDINDAN ADALET SARAYI'NDAN AYRILDI.

FOTO: DHA- CALLAMARD 4 SAATİN ARDINDAN ADALET SARAYI’NDAN AYRILDI.

DİKKAT ÇEKEN BAVUL

Bu arada, giriş ve çıkışta heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkat çekti. DHA

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DHA

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FOTO: DHA

FOTO: DHA

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Son güncelleme: android-time 19:49 29.01.2019
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