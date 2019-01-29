Callamard, Başsavcı Fidan’la 4 saat görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, saat 14.20 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü.

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FİDAN KAPIYA KADAR YOLCULADI

Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı. Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı.

DİKKAT ÇEKEN BAVUL

Bu arada, giriş ve çıkışta heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkat çekti. DHA