CHP meclis üyeleri Sinan Aygün’e meydan okudu: ‘Açıkla!’

Eski CHP vekili Sinan Aygün'ün Eskişehir yolundaki “Togo Kuleleri” olarak adlandırılan inşaatının mühürlenmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye Meclis üyelerini kastederek, “rüşvet istediler” iddiasına CHP'li Belediye Meclis üyeleri Berkay Gökçınar ile Haydar Demir'den sert yanıt geldi.

“Elindeki ses kayıtlarını derhal ifşa et” çağrısında bulunan Gökçınar ve Demir, “İddiaların üzerine senden namus ve şerefin üzerine yemin etmeni beklemiyoruz. Biliyoruz bu senin için bir anlam ifade etmez. Çok sevdiğini servetin ve paran üzerine yemin edebilir misin?” diye sordu.

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‘YAVAŞ HAKKINDA HAKARETE VARAN İFADELER KULLANDI'



Geçmişte çocuk pornocusu, hortumcu, yolsuz tipler tarafından yürütülen kampanyanın yeni bir versiyonuyla karşı karşıya olduklarını belirten Gökçınar ve Demir, bazı kesimlerin köpürttüğü gözlenen mesnetsiz açıklamaların yalan ve iftiradan ibaret olduğunu öne sürdüler.

Açıklamada, “Sayın Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sayın Sibel Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde partimizin meclis üyesidir. Daha önce birçok kez gittiğimiz üzere, bahse konu olan gün de ‘abla' dediğimiz Sayın Sibel Aygün'ün daveti ile kendisinin TOGO Kulesindeki ofisine gidilmiştir. Bunun öncesinde hiçbir zaman bizim Sinan Aygün'le bir görüşme talebimiz olmamıştır” denildi.

Sibel Aygün'ün ofisine, kendisiyle görüşmek üzere gittiklerini belirten Meclis üyeleri, “Kapıda rastlaştığımızda bizi ofisine davet eden Sinan Aygün, içeride oldukça rahatsız bir ruh haliyle, Belediye Başkanımız hakkında hakaretamiz ifadeler kullanarak konuyu kendisi açtı. ‘Ben babam adına 32 derslikli okul yaptıracağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte söz vermiştim. Büyükşehir'den 7 milyon alacağım var. Bir okul dediğin nedir ki, 2 milyon, 3 milyondur' ifadelerini kullanmış, bu ifadeler üzerine Sayın Berkay Gökçınar, ‘3 milyona okul mu yaptırılır? Bunun ederi 20-25 milyon civarıdır'” dediklerini öne sürdüler.

‘MANSUR YAVAŞ KİM OLUYOR Kİ?’

Açıklamada ayrıca:

“Kendisi ısrarla, ‘Kaça olur, kaça olur, bir şey söyle' diyerek Berkay Gökçınar'a bu rakamı tekrar ettirmiştir. Bu sohbette tarafımızca bir şahıs ya da Büyükşehir Belediyesi adına kesinlikle bir talepte bulunulmamış, Sinan Aygün'ün sorusu üzerine istinaf konusundan bahsedilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istinafa gidilmemesi yönünde fikrinin kesin olduğu ve bundan dönmeyeceği Sinan Aygün'e ifade edilmiştir.”

Görüşmede Sinan Aygün sinirlerine hakim olamadığı ve hakaretlerinin dozunu artırdığını belirtilerek, “‘Benimle Cumhurbaşkanı uğraşamadı; Mansur Yavaş kim oluyor ki?' türünden sözler gerginliği arttırdı. Biz ortamın ve Sinan Aygün'ün rahatsız edici ifadelerinden dolayı Sibel Hanım'a yapacağımız ziyaretten vazgeçerek Sibel Aygün'le, birlikte ofisten ayrıldık. Tüm bunlar yaklaşık 10-15 dakika içinde gerçekleşmiştir” denildi.

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‘AYGÜN'ÜN NASIL ZENGİN OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR'’

Bu noktada, Meclis üyelerinin mahkeme kararının istinaf edilip edilmemesi hususunda yetkisi ve etkinliğinin olmamasını bir kez daha altını çizerek vurgulayan Gökçınar ve Demir:

“Bu konunun bazı çevrelerce istismar edilerek gerek tarafımıza gerekse olayla hiçbir bağı bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a zarar vereceğini düşünen güruhlar, bir kez daha yanıldıklarını anlayacaklardır. Bunu iddia edenlerin kimlerle işbirliği yaparak nasıl zengin oldukları kamuoyunca yakinen bilinmektedir.”

‘BAŞIN DİK GEZMEK İSTİYORSAN BELGELERİ AÇIKLA’

Aygün'e yönelik, “Biz kendimizi güveniyoruz. Sen de kendine güveniyorsan ve bu şehrin sokaklarında başı dik gezmek istiyorsan kayıtları açıkla. Açıklayamazsan yalancılık ve müfterilik bir daha silinmemek üzere alnına yapışır” diyen meclis üyeleri, “Elindeki ses kayıtlarını derhal ifşa et. Yaptığın iş hem yasalarla hem de ahlakla uyuşmazken, elinizde kayıtlar olduğunu belirterek şantaj yapmaktan sonuç alabileceğini umuyorsan yanılıyorsun” uyarısında bulundu.

‘ANKARA'DA DEVİR DEĞİŞMİŞTİR'

“Ankara'da kimin kime iyi rüşvet vereceğini ve kimin de kabul edeceğini herhalde en iyi bilenlerdensiniz” denilen açıklama metninde, “Bizi töhmet altında bırakmaya çalışmanız, bize hukuk yolundan ve mahkeme kararlarını uygulama irademizden geri adım attırmayacaktır. Kabul etseniz de etmeseniz de, Ankara'da devir değişmiştir. Parası olanın veya güçlünün değil haklının hakkını alacağı ve hukukun uygulanacağı bir dönem başlamıştır. Sizi yetim hakkının, para gücünden ve ahbap çavuş ilişkilerinden daha büyük olduğunu öğrenmeye davet ediyoruz” denildi.

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‘EMSALSİZ REZİLLER KENDİ OYUNLARINDA BOĞULACAKLARDIR!'

Açıklamanın sonunda, rantın dibine vuran emsalsiz reziller kendi oyunlarında boğulacaktır denilerek:

“Atılan iftiraların ve çamurların, atanların ellerine bir kez daha bulaşacağını biliyoruz. Ömrümüz boyunca şerefimizle taşıdığımız ismimizi son nefesimize kadar aynı şerefle taşıyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu doğrultuda, Sayın Sinan Aygün'ün iftiraları karşısında suç duyurusunda bulunacağımızı ve hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz.”