Çorlu faciası davasına damga vuran sözler: Türk halkının itibarı ne olacak?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın dördüncü celsesi, Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü.

Duruşma sonunda savcılık mütalaasını verirken duruşma 21 Nisan 2020’ye ertelendi.

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“ÇEKİN PİS ELLERİNİZİ ADALETİN ÜSTÜNDEN”

Erteleme kararı sonrası facia sonucunda hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in dedesi yargı sürecine isyan etti.

9 yaşındaki torununun ölümüyle ilgili “Türk halkının itibarı ne olacak? Benim torunum iki parça, çuval gibi diktiler” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Beni alın zindana atın diyerek tepkisini sürdüren yaşlı adam “Yeter, çekin pis ellerinizi adaletin üstünden” dedi.