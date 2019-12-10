Çorlu tren katliamı davasında 4. duruşma

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmişti.

Kazada 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan;

TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt,

Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat,

Yol Bakım Şefliği’nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile

TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın döndürcü celcesi bugün görülecek. Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek duruşma saat 09.00’da başlayacak

SON CELSEDE NELER OLDU?

Mahkeme, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden yeni bilirkişi oluşturulmasına,

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Barosu’nun suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine,

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nde Servis Müdürü Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu ile Tevfik Baran ve Levent Kaytan’ın tanık olarak dinlenmesine,

sanık Turgut Kurt’un yeniden adli kontrol şartı altına alınmasına diğer sanıklardan Çetin Yıldırım ve Özkan Polat hakkındaki adli kontrolün devamına ve

Celalettin Çabuk hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasına, suç duyurusunun delillerin toplanmasının ardından değerlendirilmesine karar vermişti.