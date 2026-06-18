CHP Genel Merkezi dün yine hareketliydi. Bu kez, “Kurultay toplanması” için delegelerin noter onaylı dilekçelerinin Genel Merkez yönetimine teslim edilme günüydü. Her bölgeden bir temsilci belirlendi ve onlar dilekçeleri iller adına teslim etti. Başından beri hep 74 il başkanının Genel Merkeze geldiğini belirtiyoruz. Yedi il’in CHP il başkanı gelmedi ama kurultay toplanması için onay veren delegeler de il başkanlarının yanındaydı.



Murat Emir başkanlığında yedi kişilik heyet, noter onaylı dilekçeleri genel sekretere sayarak teslim ederken il başkanları kendi aralarındaki sohbet sırasında “Kurultayın toplanması için çağrı yapılmayacağına” inandıklarını söylüyordu. Hukuki süreç sonuna kadar zorlanıp bir sonuç alınamazsa yeni parti kurulması da gündemde.



DELEGELER GENEL MERKEZDE



Sohbet sırasında il başkanları illerindeki havayı anlatıyor. Örneğin Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, birlikte oturduğu il başkanlarına Yozgat’ın havasını şöyle anlatıyordu:



“Kurultay çağrısı yapılacağına ilimizde kimse inanmıyor. Daha önce partimizle ilgili olmayan insanlar da bize gelip bir an önce yol belirleyip o yolda yürünmesini, Genel Başkanımız Özgür Özel’e sahip çıkılmasını istiyor.”



Van, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak. Bingöl, Elazığ CHP il başkanları imza toplanmasına karşı çıktı, dolayısıyla imza veren delegelerin dilekçelerini de Ankara’ya getirmeyi kabul etmedi. Bu illerde da ilginç bir durum ortaya çıktı. İmza veren delegelerin yarıdan fazlası Ankara’ya geldi, Genel Merkeze il başkanlarıyla birlikte gitti. Delegelerin bu tutumu, açıkçası il başkanlarını mutlu etti. Gelen delegeler, il başkanlarının Ankara’ya gelmemesine de tepkili. Onlar da illerindeki havayı anlatırken, bir an önce kurultayın toplanmasının istendiğini söylediler.



ÜÇ MAZBATALI BAŞKAN



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kendisini partisine adamış. İlinde büyük mitingler yaptı, miting yapmadığı ilçe kalmadı. Silivri Marmara Cezaevi önünde adeta “nöbetçi” gibi bekliyor. Örneğin, Silivri Belediye Başkanı ve 10 arkadaşının tutuklandığı gün, İl Başkanı onlarla birlikteydi. Onları cezaevine gönderdikten sonra, sabahın erken saatinde Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen operasyon haberi üzerine belediyeye, oradan gözaltına alınanların götürüldüğü Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde operasyonla ilgili bilgi almak için uğraşıyordu. Yani bir yandan Silivri, bir yandan operasyon yapılan ilçelerde avukatlarla birlikte mekik dokuyor.



İstanbul delegelerinin üzerinde “tedbir” var ama Özgür Çelik, 73 il başkanı gibi Ankara’ya CHP Genel Merkezine geldi. Kendisiyle kurultay çağrısı ve gündemde olan “yeni parti” konusunu da konuştuk Özgür Çelik, şunları anlattı:



MAHALLELERDEN SÜZÜLEREK



“İstanbul 38. Kurultay delegelerinin üzerinde tedbir var. İstanbul olarak noterden imzalar toplamadık. Ancak tabii İstanbul’daki kurultay delegeleri de her ne kadar noterde imza vermeseler de onlar da günün sonunda partinin kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebi İstanbul’da da var. Ben, onları temsilen Ankara’ya geldim. Benim açımdan zaten şöyle bir durum var: Geçen yıl, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi bir tedbir kararı ve bir kayyum ataması gerçekleştirdi. Biz o arada şunu ifade ettik; bu hukuksuz bir süreç ve bu kabullenilecek bir şey değil. O dönem bizim İstanbul delegeleri imza topladılar, bir kongre yaptık. Sonra olağan kongre süreçleri mahallelerden süzülerek geldi. 39. İstanbul Kongresi’ni yaptık. Şimdi bende üç tane mazbata var.



Bu yeni verilen kararda da şöyle bir durum var: Verilen kararda Genel Merkezle ilgili bir tedbirli butlan kararı var. İstanbul’la ilgili de bir butlan kararı var ama bu tedbirli değil. İstanbul’da da ‘Eski yönetime dönüş’ diyor ama bunu tedbirli yazmamış. Genel Merkezle, 38. kurultaydan sonraki tüm kurultaylar iptal edildi. Benimle ilgili bunu söylemiyor. Yani ‘38. İstanbul Kongresi’nden sonraki yapılan olağanüstü ve olağan kongre iptal edilmiştir’ demiyor.”



TANIMADIĞI BİRİNİ NASIL ALACAK?



Özgür Çelik’in, il başkanlığından alınacağı konuşuluyor. Bunu Özgür beye sorduğumda şunları söyledi:



“Şimdi ortada halen 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı var. Beni niye görevden alacak? Şimdi ‘butlan’, İstanbul’a geldiğinde kendisini İstanbul’daki kayyum il başkanı karşılıyor örneğin. Meşru olarak zaten orayı görüyor. Beni zaten tanımıyor. Tanımadığı birini nasıl görevden alacak? Ben onu anlayabilmiş değilim. Bende üç tane mazbata var. Ben, İstanbul’un seçilmiş il başkanıyım.

Ortada bir kayyum var. Ankara’daki butlan yapısı kayyumu meşru olarak görüyor. Beni meşru olarak görmüyor. Dolayısıyla meşru olarak görmediği bir yapıyı nasıl görevden alacak? O zaman 38. İstanbul il kongresini kabul etmiş olacak.”



YENİ PARTİ NASIL KURULUR?



CHP tabanında, partinin terk edilmemesi, bütün yolların zorlanmasına rağmen sonuç alınamazsa, yeni bir partinin kurulabileceği konuşuluyor. Bu durumu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e sordum. Birçok çalışmanın içinde yer alan Çelik, bu sorumu şöyle yanıtladı:



“Genel Başkanımız Özgür Özel’in bir tarifi var. Parti içi hukuk yollarını tamamen zorlayacağız, her şeyi deneyeceğiz. Şimdi ne oldu? Örneğin parti meclisinde bir karar çıkarma gayreti içerisinde olacaktı. Parti meclis üyelerinin olağanüstü kurultay kararının önünü kestiler. 830 imza verildi. Ayrıca İstanbul delegelerinin 171 imzasını da verdik. Delege imzalarıyla bu kurultayın toplanması zorunlu.

Günün sonunda partinin ister eski tüzüğü ister yeni tüzüğü yeterli sayıda kurultay delegesi , kurultay talep ediyorsa bu kurultay gerçekleşmek zorunda. Ancak burada tabii ki şunu söyleyebilirler: ‘Ortada bir yargı kararı var.’ Dolayısıyla ‘Kurultaya gitmiyoruz’ gibi bir ifade kullanabilirler. Çünkü bu ana kadar birçok noktada gerek grup başkan vekillerinin düşürülmesi, gerek parti meclisinin üyelerinin bir şekilde kurultay talebi olacaktı. Hepsinin arkasında bütün söylemlere bakıyoruz.”



SUYUN AKIŞINI DEĞİŞTİRENLER



Özgür Çelik’e göre, Genel Merkezin işine gelen yerde “Mahkeme kararı var, bunu yapamayız” derken, işine gelmeyen yerlerde tüzüğü, yönetmeliği de aşan birtakım yetki kullanımlarıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Peki bundan sonra ne olacak? Yeni parti kurulması için ne düşünülüyor? Çelik’in yanıtını dinliyorum:



“Su akar, yatağını bulur. Suyun akışını değiştirenler, tarihin akışını değiştirirler. Biz, bu tarihin akışını değiştireceğiz. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun parti içi hukukun bütün yollarını kurultay açısından zorlayacağız. Ancak bütün hukuksuz yargı kararları gerekçe gösterilerek bir süreç yürütülürse Türkiye’nin birinci partisinin kadrolarının genel başkanı Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, 74 il başkanı, örgütler, milletvekilleri, belediye başkanları bu süreci uzaktan izleyecek hali yok yani. suyun akışını ve tarihin akışını değiştirecek süreçleri bir şekilde gerçekleştiriyor olacağız.”



Kurultayın çağrılması için Genel Merkeze10 gün süre verildi. Çağrı yapılmazsa, yine mahkeme yolu görünüyor.







