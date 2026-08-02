Haziran ayında yapılan seçimleri rakibi Hakan Safi'nin önünde bitirerek 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, transfer sezonuna hareketli başladı.



Mason Greenwood, Vedat Muriqi ve Nathan Aké gibi yıldız isimleri kadroya katan ve Rafael Leão transferi için görüşmeler yürüten Fenerbahçe, bir yandan da forvet transferini noktalamaya hazırlanıyor.





AZİZ YILDIRIM'IN "BU HAFTA BİTİRİRİZ" DEDİĞİ İSİM ORTAYA ÇIKTI



Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Yıldırım," Her şeyimi koyacağım ortaya, şampiyon yapacağım. Tek hedefim bu. Bu yol biraz zorlu bir yol ama inşallah sizlerde destek verirseniz yapacağız. Bir tane santrfor alacağız bu hafta içinde bitiririz. Eğer ihtiyacımız olursa 10+4 dışında 4'ten operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız" ifadeleriyle forvet transferini duyurmuştu.



Yıldırım'ın transferde son aşamaya gelindiğini söylediği forvetin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy olduğu öğrenildi.



30 yaşındaki Gineli yıldız 24-25 sezonunda 13 gol ile Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu.