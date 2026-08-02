10 numara transferi için gaza basan Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova’da forma giyen Aleksey Batrakov transferinde prensipte anlaşmaya vardı. Rusya’da geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki 10 numara, oyun stiliyle Cimbom’da efsane haline gelen ve yeri doldurulamayan Dries Mertens’i andırıyor. 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi gerçekleşmesi beklenen Batrakov, Lokomotiv formasıyla tüm kulvarlarda 17 gol ve 13 asistlik performansıyla sezona damga vurdu.

TAM BİR DURAN TOP USTASI

Bir forvet gibi hücumcu kimliği olan 21 yaşındaki yıldızın bitiricilik kalitesi üst seviyede. Dar alanlarda kilit paslar atabilme ve savunma arkasına adam kaçırma becerisiyle bilinen Batrakov, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Rus futbolcunun en önemli özelliklerinden birisi de duran toplardaki becerisi. 21 yaşındaki 10 numara, etkili ve kavisli ortalarıyla duran topları doğrudan gol pozisyonuna dönüştürebiliyor.