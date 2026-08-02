Galatasaray, bugün saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak. Yurt dışı kamp etabını tamamlayarak İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, 4. hazırlık maçında Fransa Ligue 1 temsilcilerinden Rennes ile taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Rennes karşılaşmasının ardından sezon öncesindeki son hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Villarreal mücadelesini 8 Ağustos Cumartesi günü oynayarak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. TARAFTARDAN TEPKİ BEKLENİYOR Transferde sessiz kalan Galatasaray’da taraftarların bu akşam bir protesto yapması bekleniyor. 2 aydır transferde sessizliğini koruyan Dursun Özbek ve yönetimi, sosyal medyada oldukça eleştirilirken twitter (x)’te de protesto çağrıları yapılıyor. Sarı kırmızılı taraftarların Rennes maçında ise bu tepkilerin tribüne de yansıma ihtimali bulunuyor.

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