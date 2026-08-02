Icardi-Wanda Nara arasında sular durulmuyor… Kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti üzerinden mahkemelik olan ikili, bu kez de kızlarının pasaportları nedeniyle karşı karşıya geldi. seyahat belgeleri yüzünden karşı karşıya gelmişti.

Wanda Nara'nın ABD'deyken evine giren hırsızlar kızların kimlik ve pasaportlarını çalmıştı. İtalya'daki çocuklarını Arjantin'e götürmek için yeni pasaport çıkarmak isteyen Wanda Nara, yasal prosedür gereği Icardi'den onay istedi. Ancak Arjantinli futbolcu imza vermeyi reddedince olaylar başladı. Wanda Nara konuyu Milano Mahkemesi'ne taşırken; Icardi çocukların izinsiz götürülmek istendiğini savunarak İtalyan yargısının yetkisiz olduğunu öne sürdü.

WANDA’DAN AÇIKLAMA

Ancak mahkeme Icardi'nin itirazını reddetti. Çocukların üstün yararını göz önüne alan yargıç, babanın imzası olmadan da pasaport çıkarılmasına ve dava masraflarının Icardi tarafından ödenmesine karar verdi. Karar sonrası Wanda Nara şu açıklamayı yaptı: "Hakim kızlarımın lehine karar verdi. Pasaport alıp Arjantin'e dönmek için babanın rızasına gerek kalmadı. İtalya'da adalet yerini buldu. Kendilerinden çalınan pasaportları almak için sadece annelerinin imzası yeterli olacak. Yakında eve dönüyoruz"