Mohamed Salah Trabzonspor’da! Bütün dünya bu transfer bombasını konuşuyor. Mısırlı yıldız ile Fırtına arasında ilk sıcak temas, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in masadan kalktıklarını açıklamasından sonra yaşandı. Ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, cuma günü “Kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok” diye taktik açıklamada bulundu. Bu taktik açıklama ile kamuoyu baskısı ortadan kalktı.

BEŞİKTAŞ’TAN FAZLA ÜCRET ÖDEYECEK

Trabzon lobisi hemen harekete geçti. Maliyeti karşılama ihtimali olan sponsorlarla ön görüşmeler yapıldı. Ardından Trabzonspor, Salah’ın menajeri Ramy Abbas ile temas kurdu ve ilk resmi teklifi iletti. Pazarlıklar dün sabaha kadar devam etti. Beşiktaş, 10 milyon Euro net maaş önermişti. Ancak yapılan görüşmeler sırasında imaj hakları ve menajer komisyonu konusunda anlaşmazlık yaşandı. Fırtına ise 17 milyon Euro’luk teklifle pazarlık masasına oturdu.

CUMHURBAŞKANI TAKİP ETTİ

Salah'ın menajeri Ramy Abbas, Beşiktaş ile anlaşmazlığa neden olan forma satışından payı içeren imaj haklarında Trabzonspor’dan talepte bulunmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayabileceği düşünülen Salah’ın transferini yakından takip ediyordu. Hatta Erdoğan, Başkan Serdal Adalı’yı arayıp, süreçle ilgili bilgi almıştı. Salah transferi sayesinde Trabzonspor dünyaya açılacak.