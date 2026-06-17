Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip bu doğrultuda yabancı sınırını da düşünerek yerli isimlere de yöneldi.

Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'u gözüne kestirse de transferde dev bir rakiple karşı karşıya gelecek. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan genç futbolcu için İtalya Serie A devi Milan'ın harekete geçti. Milan'da göreve başlayan Ruben Amorim, transfer listesini oluşturmaya başladı. Portekizli teknik adamın hücum hattı için düşündüğü isimlerden birinin de 2005 doğumlu milli futbolcu Can Uzun olduğu belirtildi.

OKAN BURUK İSTİYOR

Can Uzun, uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da genç oyuncuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası. Zorladığınızda kanatta da kullanabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.