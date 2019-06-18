Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 SN 230 plakalı ticari araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp refüje çarparak durdu. Kazada araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ile 112 sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden bir kişi de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA